Российские военные взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле в Донецкой Народной Республике. Село освободили бойцы группировки войск «Восток», продолжающие продвижение вглубь украинской обороны, сообщила пресс-служба Минобороны России в регулярной сводке.

За прошедшую ночь российские системы ПВО также уничтожили 65 украинских беспилотников.

Накануне, 15 мая, Минобороны России официально подтвердило взятие населенных пунктов Торское и Новоалександровка в ДНР. За день до этого российские войска также освободили Михайловку в ДНР.