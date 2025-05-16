Российские средства ПВО перехватили 65 украинских беспилотников за ночь

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Вражеские цели были уничтожены в период с 22:00 15 мая до 08:30 16 мая в небе над рядом регионов РФ.

43 дрона сбили над акваторией Черного моря, 21 — над Республикой Крым, 1 — в Белгородской области.

Накануне ВСУ намеренно ударили БПЛА по грузовику в Белгородской области, водитель скончался до приезда скорой помощи.