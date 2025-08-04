Военный ВСУ погиб при съемке постановочного видео о Сумской области
Младший сержант Вооруженный сил Украины погиб при съемке постановочного видео с якобы удачным налетом украинского спецназа на российские позиции в Сумской области, пишет ТАСС.
Ему был 21 год. Постановочный ролик сняли украинские военные 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ.
Отмечается, что на кадрах кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям не видно никакой конкретики.
«Но заявлена „перемога“ (победа — с украинского) и якобы несколько убитых российских бойцов», — отметил собеседник агентства.
Ранее командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский рассказал, что его подразделения ведут одни из самых тяжелых боев в зоне СВО. Новороссийская дивизия ведет наступление на запорожском направлении, а Ивановская освободила Часов Яр в Донецкой Народной Республике.