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Военный ВСУ погиб при съемке постановочного видео о Сумской области

Младший сержант Вооруженный сил Украины погиб при съемке постановочного видео с якобы удачным налетом украинского спецназа на российские позиции в Сумской области, пишет ТАСС .

Ему был 21 год. Постановочный ролик сняли украинские военные 144-го и 73-го центров Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

Отмечается, что на кадрах кроме покатушек на багги, стрельбы по деревьям не видно никакой конкретики.

«Но заявлена „перемога“ (победа — с украинского) и якобы несколько убитых российских бойцов», — отметил собеседник агентства.

Ранее командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский рассказал, что его подразделения ведут одни из самых тяжелых боев в зоне СВО. Новороссийская дивизия ведет наступление на запорожском направлении, а Ивановская освободила Часов Яр в Донецкой Народной Республике.