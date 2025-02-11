Военный эксперт Дандыкин: удар «Калибрами» стал одним из самых мощных за всю СВО

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин считает, что российский удар крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины прошедшей ночью был одним из самых мощных за весь период СВО, сообщает «Лента.ру» .

В ночь на 11 февраля российские военнослужащие нанесли массированный удар по энергетическим объектам на территории Украины. Удар по украинской газовой инфраструктуре нанесли с помощью крылатых ракет «Калибр» и дронов-камикадзе.

«Сегодня был комбинированный удар, и с моря, и с воздуха, использовались дроны, это был один из самых мощных массированных ударов», — заявил Дандыкин.

Военный экперт подчеркнул, что российские военнослужащие применяют ракеты «Калибр» с начала спецоперации.

Дандыкин добавил, что «Калибры» летят по усложненной траекторию, затрудняя их обнаружение. Боевой опыт показывает, что это позволяет им успешно достигать целей, снижая вероятность перехвата противником.