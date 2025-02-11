Минобороны РФ подтвердило нанесение группового удара по Украине

Утром 11 февраля на Украине заявили о массированном ракетном ударе по газовой инфраструктуре страны. В Минобороны РФ подтвердили, что российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам, сообщает пресс-служба ведомства.

Удары наносились в ночь на 11 февраля. ВС РФ поразили объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК.

Также удары пришлись по украинским военным аэродромам, местам хранения БПЛА. В Минобороны РФ заявили, что все цели группового удара были достигнуты.

Российские войска поразили объекты противника с помощью высокоточного оружия большой дальности и дронов.

Ранее на Украине прозвучали взрывы. Украинские СМИ писали, что ВС РФ запустили ракеты в направлении северных районов страны, в частности, по Николаевской и Днепропетровской областям.