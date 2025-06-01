Военные прокуроры проверяют атакованные ВСУ объекты в российских регионах

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Вооруженные силы Украины 1 июня атаковали военные объекты сразу в пяти российских регионах, после чего военные прокуроры приступили к проверкам на местах в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на Главную военную прокуратуру (ГВП) России.

«В связи с осуществленной сегодня атакой на военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия», — сообщили в ГВП.

Ранее Минобороны сообщило, что киевский режим совершил террористический акт в отношении российских аэродромов. Жертв среди населения и военных удалось избежать. Некоторые участники преступления уже задержаны.

Жители Мурманской и Иркутской области стали очевидцами того, как боевые дроны вылетали из подозрительных грузовиков в регионе. Все произошло днем 1 июня.