Военкоры отреагировали на скандал с полетом блогерши в Ростов на самолете армии

Экипаж, который перевозил блогершу в Ростов-на-Дону на военном самолете, отстранен от полетов и будет наказан, написал автор Telegram-канала Fighterbomber. По данным СМИ, главная героиня скандала — 23-летнеяя Мария Шалаева, которая в соцсетях похвасталась своим полетом в закрытый для гражданских аэропорт и рассказала о романе с «человеком из Кремля», который и организовал нашумевший рейс, сообщает «Царьград» .

«Экипаж от полетов отстранен и будет подвергнут обструкции и прочим строям шпицрутенов. Всем экипажем идут на ковер к командующему, и по отработанной схеме», — написал Fighterbomber.

В свою очередь Telegram-канал «Два майора» в шуточной форме поинтересовался, зачем блогерша выкладывала кадры поездки на всеобщее обозрение.

«Ну слетала „по знакомству“ на военном борту куда-то, зачем в интернет вываливать-то наряду с глубокомысленными кадрами подтягивания трусов на шезлонге», — прокомментировали ситуацию администраторы ресурса.

Ситуация с 23-летней блогершей и ее поездкой на армейском самолете начала широко обсуждаться в российских медиа. После вспыхнувшего скандала Мария, рассказывавшая подписчикам также о своих отношениях с неким «человеком из Кремля» и «мистером X», удалила посты про возлюбленного и нашумевшее «путешествие».

Тем временем скандальное видео блогерши из военного самолета прокомментировал генерал-майор авиации Владимир Попов.