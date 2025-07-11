Российские пользователи Сети возмутились видео, снятым блогершей в военном самолете во время полета в закрытый аэропорт Ростова-на-Дону. Генерал-майор авиации Владимир Попов пообещал, что всех причастных найдут и накажут, сообщает «Абзац» .

«Кто там говорит, что самолеты в Ростов не летают? Летают, просто не все и не у всех», — начала свое видео в Instagram* блогерша Мария Шалаева.

Девушка призналась, что снова полетела в Ростов-на-Дону вместе с трехлетним сыном. Также она сказала, что «женихи из Екатеринбурга не вызывают доверия», в отличие от «человека Кремля».

«Надежность 200%», — прокомментировала она.

Мария отметила, что в свои три года ребенок успел полетать на военном самолете. Также она призналась, что некий «Ту» ей нравится больше, чем та модель воздушного судна, на которой отправилась в полет в этот раз.

Однако во время нынешней поездки ребенок летел в кабине. Также ему удалось забрать у пилота чипсы.

В Ростове-на-Дону блогершу «классно встретили». Они ехали до места назначения на элитном автомобиле с кожаным салоном, подсветкой и экранами сзади.

Дальше девушка поужинала в ростовском ресторане «Пирс». Затем блогерша в вечернем платье отправилась в заведение «Магадан».

На видео появился некий мужчина, который, возможно, и является возлюбленным Шалаевой. Однако идентифицировать его невозможно — лицо закрыто смайликом.

Блогерша рассказала, что с избранником они периодически сходятся и расходятся.

«Мой мужчина называет меня е****, подай патрон. Иногда спрашивает, никогда ли меня не контузило. Кстати, предлагал мне на службу, но сказал, что меня сразу комиссуют по психическому синдрому», — добавила она.

Попов считает, что блогерша не понимает нынешней военно-политической обстановки. Таким хвастаться нельзя.

«Значит, сейчас накажут. Найдут, какой это был самолет, где она была, и этих ребят накажут», — сказал генерал-майор авиации.

Он объяснил, что гражданские могут летать на военных самолетах с мужьями, однако только если те тяжелораненные. К тому же для таких поездок необходимы особые документы.

Также на подобные борты иногда пускают волонтеров. Девушка же «поигралась» на фоне нынешней обстановки и нанесла ущерб отрасли, сказал Попов.

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