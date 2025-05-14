Военкор Стешин: началась битва за Славянск в ДНР

Российские войска начали операцию по освобождению Славянска в ДНР. Об этом заявил военкор Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале .

По его словам, этому предшествовала эвакуация из Дружковской и Лиманской громад. Украинские власти ее подтвердили. Военкор напомнил, что Славянско-Краматорская агломерация — крупнейшая на Донбассе. Ее протяженность — 100 км.

Стешин предположил, что российские войска будут «полуокружать и выдавливать вверх». Возможно образование нескольких котлов, в котором окажутся формирования ВСУ.

Военкор не сомневается, что ВС РФ освободят населенный пункт.

«Ждем визита Зеленского хотя бы в Краматорск — обязательное мероприятие перед сдачей», — написал он.

Ранее российские военные взяли под контроль Лысовку в ДНР. А до этого они освободили населенный пункт Новое в Краматорском районе ДНР.