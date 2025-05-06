Российские военные взяли под контроль населенный пункт Лысовка в ДНР
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Российские военнослужащие освободили от ВСУ Лысовку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Населенный пункт удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений «Центральной» группировки войск.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Новое в Краматорском районе ДНР. Население поселка — 880 человек.
Вооруженные силы России продолжают наступление в зоне проведения специальной военной операции.