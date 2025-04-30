Российские войска освободили поселок Новое в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Противника из Нового выбили бойцы группировки войск «Запад». Население поселка — 880 человек.

На данном направлении противник потерял около 220 бойцов. Также были уничтожены две бронемашины, 10 авто, пять артиллерийских систем. Еще ликвидировали склад боеприпасов.

Ранее российские солдаты освободили Дорошовку в Харьковской области. На направлении действовала «Западная» группировка войск ВС РФ.