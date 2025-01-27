Военкор Кулько: ВС РФ захватили бункер для генералов НАТО в Часовом Яре ДНР

Солдаты ВС РФ установили контроль над сетью укреплений украинских войск на юге Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Среди объектов нашли бункер, предназначенный для генералов НАТО, написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Кулько.

До спецоперации в бункере размещался штаб украинских военных, из которого они руководили операциями в Донбассе — так называемыми «АТО» и «ООС». В 2023 году после того, как Артемовск был освобожден ВС РФ, в объекте дислоцировался офицерский состав НАТО и вооруженных сил Украины.

«Очень большие бункеры на 30-40 человек. Под землей, бетонные», — рассказал военкору командир 2-й МСБ ТРО спецназа «Ахмат» 4-й бригады Зелимхан Батукаев, который участвовал в установлении контроля над укреплениями.

Ранее сообщалось, что черные трансплантологи забирали органы у солдат ВСУ в Часовом Яре.