Военнослужащий ВСУ Виталий Емец рассказал, как черные трансплантологи забирали органы у украинских солдат в Часовом Яре. Это происходило в больнице, которая находится на линии фронта, сообщает РЕН ТВ .

Перевалочный центр черных трансплантологов располагался на улице Пирогова. В эту больницу поступали раненые, а теперь выжившие дают показания. Один из них - Виталий Емец.

Он рассказал, как на место приезжал белый фургон, а среди ночи из больницы выносили белые холодильные ящики. Их грузили в машину люди в костюмах.

«Потом уже медсестры говорили, что нет людей там, органы вырезают у солдат, людей, кто там, где им попадались люди», — рассказал военнослужащий.

Согласно данным ООН, минимум 10% рынка донорских органов — это продукция черных трансплантологов, которая увеличивается во время конфликтов. Впервые об этом стало известно в 2014 году, когда взломали переписку украинских политиков Юлии Тимошенко и Сергея Власенко с немецким хирургом Ольгой Вибер.

«А вот и я! Наша вторая партия разошлась хорошо, клиенты довольны, и появились новые. Заказы растут! У тебя людей хватает?» — интересовалась Вибер.

Средняя цена на сердце на просторах Даркнета — 30 тыс. долларов, почки — 12 тыс. долларов. Популярностью пользуются также поджелудочная железа и роговицы глаз. Условие одно — орган должен быть извлечен не позднее 14 часов после смерти. Поэтому трансплантологи обычно работают как «прифронтовые медики».