Военкор Коц: Украину отрезают от Черного моря

ВС РФ постепенно отрезают Украину от Черного моря из-за атак на корабли российского «теневого флота». Об этом заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Он рассказал, что ВС РФ наносят удары по украинским портам и всей транспортной инфраструктуре юга страны почти каждый день. Так, недавно был поражен мост в Маяках, на котором держится логистика из дунайских портов. В результате движение по трассе Одесса — Рени было остановлено. Украинским властям пришлось наводить понтонные переправы.

Кроме того, недавно ВС РФ нанесли удар по порту «Южный» в Одесской области. В результате был поврежден крупнейший терминал по перевалке растительного масла. Коц сообщил, что удары по энергетическим объектам в Одесской области ограничивают функционирование портов и «бьют по кошельку Киева», который с помощью морской логистики проводит свой импорт и экспорт. Например, в декабре Украина должна была отгрузить 3,8 млн тонн зерна, но по факту экспортировала лишь 1,2 млн тонн.

По словам военкора, в США также признали эффективность российских ударов по украинским портам. По мнению Вашингтона, при продолжении ударов украинский и международный бизнес столкнуться с операционными рисками.

«Такими темпами Киеву скоро останется уповать исключительно на внешние денежные вливания», — заключил Коц.

Ранее Коц назвал несостоятельным мирный план Евросоюза по Украине. Он отметил, что его ключевые положения противоречат интересам России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.