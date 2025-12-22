Повреждены 3 десятка объектов: ВС РФ успешно атаковали «Геранями» порт Одессы

сегодня в 14:53

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по порту «Южный» в Одесской области. Для атаки применялись модернизированные беспилотные летательные аппараты «Герань-2», сообщает SHOT .

Предварительно известно, что в результате атаки повреждены приблизительно три десятка объектов, принадлежащих компании Allseeds Black Sea, в том числе и крупнейший терминал по перевалке растительного масла, откуда осуществлялись поставки продукции в государства Евросоюза.

Вследствие ударов, нанесенных по объектам энергетической инфраструктуры, свыше 120 тысяч потребителей в регионе остаются без электроснабжения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска, используя оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные подразделения и артиллерию, нанесли удары по 142 районам, где располагались важные объекты, используемые в интересах Вооруженных сил Украины.

Среди пораженных целей — энергетическая и портово-складская инфраструктура, используемая украинской армией, стартовые площадки для беспилотников большой дальности, а также штабы и временные базы украинских формирований и иностранных наемников.

