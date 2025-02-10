Военкор Коц: тысячи бойцов ВСУ угодили в новый котел на южнодонецком направлении

Тысячи украинских военнослужащих, отступивших из освобожденного Курахова, попали в новый котел на южнодонецком направлении специальной военной операции, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские силы отступили к населенным пунктам Улаклы и Константинополь. Под контролем ВСУ остается часть села Дачное. Именно через него проходило снабжение кураховской группировки противника.

По словам военкора, подразделения российской армии пытаются обойти населенный пункт с двух направлений: с юга — через Сухие Ялы и с севера — через Андреевку.

«Когда две „клешни“ сомкнутся в районе линии Андреевка — Зеленое, бывший кураховский гарнизон окажется (ВСУ-ред.) в окружении», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ начали розыск диверсантов ВСУ в освобожденном Дзержинске. Город на территории ДНР освободили 7 февраля.