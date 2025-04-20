Военкор Коц: Киев демонстративно нарушает пасхальное перемирие

сегодня в 16:15

Военкор Александр Коц подчеркнул, что Украина демонстративно нарушает принятое Россией пасхальное перемирие. Об этом сообщает kp.ru .

«Собственно, мало кто надеялся, что Киев на Пасху перестанет стрелять», — считает Коц.

Он уточнил, что также мало кто поверил в готовность ВСУ соблюдать 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики.

Также военкор выразил надежду, что после этого западные государства осознают, кто реально стремится к миру в данном конфликте. По его словам, минувшей ночью ВСУ атаковали территорию Кременной в ЛНР, а утром напали на Калининский район Донецка.

Коц добавил, на курском направлении СВО украинская армия активно применяет дроны. А сведения о нарушении перемирия ВСУ поступают с разных участков соприкосновения.

Глава государства Владимир Путин 19 апреля объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО и остановил все боевые действия до 00:00 21 апреля.

Минобороны заявило, что ВСУ 444 раза обстреляли позиции бойцов ВС РФ и совершили 900 ударов БПЛА, несмотря на перемирие на Пасху.