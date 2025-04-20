Военкор Коц: Киев демонстративно нарушает пасхальное перемирие
Военкор Александр Коц подчеркнул, что Украина демонстративно нарушает принятое Россией пасхальное перемирие. Об этом сообщает kp.ru.
«Собственно, мало кто надеялся, что Киев на Пасху перестанет стрелять», — считает Коц.
Он уточнил, что также мало кто поверил в готовность ВСУ соблюдать 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики.
Также военкор выразил надежду, что после этого западные государства осознают, кто реально стремится к миру в данном конфликте. По его словам, минувшей ночью ВСУ атаковали территорию Кременной в ЛНР, а утром напали на Калининский район Донецка.
Коц добавил, на курском направлении СВО украинская армия активно применяет дроны. А сведения о нарушении перемирия ВСУ поступают с разных участков соприкосновения.
Глава государства Владимир Путин 19 апреля объявил о пасхальном перемирии в зоне СВО и остановил все боевые действия до 00:00 21 апреля.
Минобороны заявило, что ВСУ 444 раза обстреляли позиции бойцов ВС РФ и совершили 900 ударов БПЛА, несмотря на перемирие на Пасху.