Военэксперт Иванников: ВСУ усилили атаки на юг России из-за выбора стран НАТО

В ночь с 24 на 25 ноября российские системы ПВО отразили масштабную атаку, сбив 249 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Основной удар пришелся на южные регионы страны. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, почему ВСУ выбрали именно эти территории для атак, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным Минобороны России, 116 дронов были нейтрализованы над водами Черного моря, 76 — над территорией Краснодарского края, 23 — над Республикой Крым и 16 — над Ростовской областью. К сожалению, в результате налета беспилотников на южные области имеются погибшие и раненые, а также зафиксированы разрушения объектов инфраструктуры.

Иванников высказал свое мнение относительно массированной атаки украинских дронов на юг России. Он считает, что цели для атак выбираются военными экспертами из стран НАТО, которые руководствуются собственными агрессивными интересами.

В первую очередь удары наносятся по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) юга России, поскольку они обладают научно-производственной базой, необходимой для разработки и создания передовых видов вооружения, в том числе оружия XXI века. Россия добилась значительных успехов не только в области стратегического ракетного вооружения, но и в разработке и производстве лазерного оружия.

Производство лазерных комплексов под силу только индустриально развитым странам с мощной экономикой, развитой научной базой и наличием испытательных полигонов, к которым безусловно относится Россия. Современные лазерные технологии теоретически позволяют не только поражать низколетящие воздушные цели, но и осуществлять лазерную локацию, лазерную разведку, лазерное дальнометрирование в системах управления огнем, наведения и целеуказания, а также обеспечивать лазерную связь и навигацию.

Европейские военные специалисты считают, что все это представляет потенциальную угрозу для НАТО и, по их мнению, должно быть уничтожено предпочтительно «чужими руками», то есть силами беспилотных систем ВСУ, которые, согласно международному законодательству, понесут ответственность за эти атаки на Россию, подчеркнул военный аналитик.

По словам Иванникова, подобные массированные атаки на юг России не стали неожиданностью для вооруженных сил страны и к ним были готовы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.