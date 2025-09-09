Военблогер Алехин ответил на подозрения в отмывании денег на помощи бойцам СВО
Фото - © Telegram-канал 112
Военный блогер и экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин, которого СМИ заподозрили в отмывании денег на помощи фронту после публикации видео со скрытой камеры, прокомментировал ситуацию. Он утверждает, что нашумевший ролик тайно сняли еще в мае во время его встречи с некими «представителями бизнеса», которые хотели пожертвовать армии 100 миллионов рублей, сообщают «Осторожно, новости».
Алехин сказал, что его товарищам позвонили представители одного известного российского бизнесмена, который «мощно помогает фронту». Эти люди якобы хотели официально поддерживать российских военных через фонд военблогера и передавать организации 100 млн рублей в месяц.
Планировалось, что на 66% от этой суммы Алехин купит медицинское оборудование через аффилированные с бизнесменом фирмы, но по ценам ниже рыночных. Оставшуюся треть предлагалось тратить на «цели фонда» — армейские рации и прочее.
Роман Алехин утверждает, что изначально не давал согласия на эту сделку, потому что «она звучит не очень законно», говорится в статье. Волонтер также настаивает, что в этом вопросе не хотел оставлять себе деньги и думал только о нуждах армии.
Указанную схему обсуждали не только с Алехиным, но и с другими волонтерами СВО, отметил он.
«Кто хочет помогать армии — welcome. А как уж они там лично у себя будут оформлять схемы, мне все равно», — высказался Роман Алехин.
Ранее «112» опубликовал видео со скрытой камеры, на котором Алехин обсуждал, как утверждалось, способ отмыть 200 млн рублей на помощи бойцам СВО. В видео говорилось, что военблогер якобы хотел получить 50 000 000 рублей со схемы по поставке медицинских товаров в войска.