Военблогер Алехин ответил на подозрения в отмывании денег на помощи бойцам СВО

Военный блогер и экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин, которого СМИ заподозрили в отмывании денег на помощи фронту после публикации видео со скрытой камеры, прокомментировал ситуацию. Он утверждает, что нашумевший ролик тайно сняли еще в мае во время его встречи с некими «представителями бизнеса», которые хотели пожертвовать армии 100 миллионов рублей, сообщают «Осторожно, новости» .

Алехин сказал, что его товарищам позвонили представители одного известного российского бизнесмена, который «мощно помогает фронту». Эти люди якобы хотели официально поддерживать российских военных через фонд военблогера и передавать организации 100 млн рублей в месяц.

Планировалось, что на 66% от этой суммы Алехин купит медицинское оборудование через аффилированные с бизнесменом фирмы, но по ценам ниже рыночных. Оставшуюся треть предлагалось тратить на «цели фонда» — армейские рации и прочее.

Роман Алехин утверждает, что изначально не давал согласия на эту сделку, потому что «она звучит не очень законно», говорится в статье. Волонтер также настаивает, что в этом вопросе не хотел оставлять себе деньги и думал только о нуждах армии.

Указанную схему обсуждали не только с Алехиным, но и с другими волонтерами СВО, отметил он.

«Кто хочет помогать армии — welcome. А как уж они там лично у себя будут оформлять схемы, мне все равно», — высказался Роман Алехин.

Ранее «112» опубликовал видео со скрытой камеры, на котором Алехин обсуждал, как утверждалось, способ отмыть 200 млн рублей на помощи бойцам СВО. В видео говорилось, что военблогер якобы хотел получить 50 000 000 рублей со схемы по поставке медицинских товаров в войска.