сегодня в 17:11

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин призвал эвакуироваться жителей города Краматорска в Донецкой Народной Республике, который временно находится под контролем ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости .

В Краматорске живут 53 тыс. человек. Филашкин порекомендовал им выезжать, поскольку в регионе обстановка ежедневно ухудшается.

22 июля стало известно, что ВС РФ освободили Новоторецкое в ДНР.

Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Новохатское. Также ВС РФ нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и морской пехоте в районе Новополя и Вольного поля в ДНР.