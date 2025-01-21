Власти Смоленска опровергли сообщения об эвакуации города из-за атаки дрона
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Власти Смоленска опровергли информацию об эвакуации города после массированной атаки украинских беспилотников, сообщает пресс-служба местной администрации.
«В соцсетях распространяется поддельный скриншот сайта администрации города-героя Смоленска с сообщением об эвакуации. Указанная информация является недостоверной!» — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на официальном сайте администрации информация об эвакуации смолян отсутствует. При этом сайт не подвергался кибератакам.
Власти Смоленска призвали местных жителей не распространять ложные сведения, а также доверять только проверенным источникам информации.
Прошедшей ночью над Смоленском раздалась серия взрывов. Беспилотники ВСУ попытались атаковать местный НПЗ Ярцево. Один из БПЛА попал в жилой дом на Автозаводской улице. В результате атаки ВСУ пострадавших нет, жители многоэтажных домов остались без электричества.