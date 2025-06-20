Власти Подольска передали участникам СВО мотоцикл, рации и бинокли

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Власти Подольска передали участникам СВО мотоцикл, рации, бинокли и комплекты оборудования для спутникового интернета. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На выездной администрации для участников специальной военной операции поступило обращение от руководителя Комитета семей воинов Отечества по городскому округу Подольск Светланы Мясиной. Она просила приобрести мотоцикл для своего мужа, который был мобилизован и участвует в СВО.

Необходимый транспорт для бойцов передали руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков и кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин.

Ранее супруга подольского бойца с позывным Каскад обратилась в ассоциацию ветеранов СВО с просьбой собрать для фронтовой разведки, где служит ее муж, гуманитарную помощь. Бойцам для проведения разведывательных операций необходимы были рации, бинокли и комплекты оборудования для спутникового интернета.

Администрация округа и Ассоциация ветеранов СВО всегда откликаются на просьбы подольских бойцов. Гумпомощь собрали оперативно. Руководитель подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Игорь Науменков вручил жене военнослужащего комплект спутникового интернет оборудования.

Помочь бойцам СВО может любой желающий. Принести гумпомощь можно в Волонтерский центр на Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (496) 750-04-93.

Жители округу могут оказать посильную финансовую помощь через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольск».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.