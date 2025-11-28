Российские военные зашли в город Гуляйполе Запорожской области, написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале . Ранее в ВСУ утверждали, что им удалось «стабилизовать» ситуацию на этом участке фронта.

«А между тем россияне уже в Гуляйполе…» — написала народный депутат, которую считают оппозиционно настроенной к действующему военно-политическому руководству Украины.

Накануне популярный украинский проект Deep State, ведущий интерактивную карту боевых действий по данным из открытых источников, сообщил, что Гуляйполе едва не пало из-за хаоса в рядах отступающих бойцов ВСУ. Осинтеры также заявляли, что в гарнизоне ВСУ были случаи дружественного огня. В критический момент, по данным ресурса, «великой трагедии» в виде потери Гуляйполя удалось избежать из-за «правильных решений» армейского командования.

Фронтовая ситуация на запорожском фронте резко ухудшилась для украинцев после утраты контроля над населенными пунктами Полтавка и Успеновка, добавлял OSINT-проект.

