«Великая трагедия»: Гуляйполе едва не пало из-за хаоса и дружественного огня ВСУ
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
ВСУ оказались на грани потери стратегически важного города Гуляйполе в Запорожской области, сообщает украинский аналитический проект Deep State. Фронтовая ситуация резко ухудшилась для украинцев после утраты контроля над населенными пунктами Полтавка и Успеновка.
По данным аналитиков, события в зоне боев, развернувшиеся за последнюю неделю, могли бы привести к полной потере контроля над городом уже в этом месяце.
«Это тот случай, когда благодаря правильным решениям военного командования удалось избежать великой трагедии», — утверждает популярный ресурс в публикации от 27 ноября.
В публикации осинтеры обратили внимание на серьезные проблемы в украинских подразделениях в тот критический момент. По их информации, в рядах ВСУ были зафиксированы случаи огня по своим, произошедшие вследствие самовольного отступления военных и начавшегося в их рядах хаоса.
Тем временем российские войска освободили Васюковку в Донецкой Народной Республике. На днях ВС РФ также заняли Петровское (ДНР), Тихое и Отрадное (Днепропетровская область).
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.