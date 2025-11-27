Украинский DeepState: Гуляйполе едва не пало и не привело к «великой трагедии»

ВСУ оказались на грани потери стратегически важного города Гуляйполе в Запорожской области, сообщает украинский аналитический проект Deep State . Фронтовая ситуация резко ухудшилась для украинцев после утраты контроля над населенными пунктами Полтавка и Успеновка.

По данным аналитиков, события в зоне боев, развернувшиеся за последнюю неделю, могли бы привести к полной потере контроля над городом уже в этом месяце.

«Это тот случай, когда благодаря правильным решениям военного командования удалось избежать великой трагедии», — утверждает популярный ресурс в публикации от 27 ноября.

В публикации осинтеры обратили внимание на серьезные проблемы в украинских подразделениях в тот критический момент. По их информации, в рядах ВСУ были зафиксированы случаи огня по своим, произошедшие вследствие самовольного отступления военных и начавшегося в их рядах хаоса.

Тем временем российские войска освободили Васюковку в Донецкой Народной Республике. На днях ВС РФ также заняли Петровское (ДНР), Тихое и Отрадное (Днепропетровская область).

