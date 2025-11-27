сегодня в 13:13

Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ выбили ВСУ из Васюковки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, российские силы поразили формирования двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад противника у Северска, Закотного, Кирова, Бондарного и других населенных пунктов ДНР.

23 ноября российские войска освободили 3 населенных пункта в зоне спецоперации. Так, в ДНР противника выбили из Петровского. Также под контроль ВС РФ перешли Отрадное и Тихое.

Противника оттуда выбили бойцы группировки войск «Восток».

