Российские войска освободили 3 населенных пункта в 2 регионах
Фото - © РИА Новости
Солдаты ВС РФ освободили один населенный пункт в Донецкой Народной Республике и два в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ДНР освободили Петровское. Противника из населенного пункта выбили солдаты подразделений «Южной» группировки войск.
В Днепропетровской области были освобождены Тихое и Отрадное. Противника выбивали солдаты группировки войск «Восток».
21 ноября российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области. Противника из населенного пункта выбили за неделю.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.