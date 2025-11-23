Российские войска освободили 3 населенных пункта в 2 регионах

Спецоперация

Фото - © РИА Новости

Солдаты ВС РФ освободили один населенный пункт в Донецкой Народной Республике и два в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ДНР освободили Петровское. Противника из населенного пункта выбили солдаты подразделений «Южной» группировки войск.

В Днепропетровской области были освобождены Тихое и Отрадное. Противника выбивали солдаты группировки войск «Восток».

21 ноября российские войска освободили Радостное в Днепропетровской области. Противника из населенного пункта выбили за неделю.

