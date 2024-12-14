В зоне СВО ликвидировали майора ВСУ Дупешко

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Российские военнослужащие ликвидировали начальника разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майора Николая Дупешко. Об этом написал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Он отметил, что боевик был участником программы переподготовки офицеров Вооруженных сил Украины по стандартам американской армии.

Дупешко был ликвидирован ударом российского беспилотника на Покровском направлении, сообщил Поддубный.

Ранее сообщалось, что благотворительный фонд поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей учредили в России.