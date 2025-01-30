В широкий российский прокат впервые выйдет документальная лента об СВО

В широкий прокат все четыре части ленты выйдут уже 6 февраля. Работа независимых авторов Максима Фадеева и Сергея Белоуса станет первым документальным фильмом об СВО, который покажут в кинотеатрах по всей стране.

Со сцены фильм представили режиссер-оператор Максим Фадеев и продюсер ленты, второй оператор Сергей Белоус.

«Осенью 14-го года во время боёв за донецкий аэропорт я познакомился с ребятами из батальона „Сомали“ — совершенно безбашенными пацанами, таких можно встретить только в шахтерских поселках Донбасса. Все эти годы они часто становились героями моих съёмок на передовой, — сказал режиссер фильма Максим Фадеев.

Главный герой фильма — Роман Воробьев (позывной «Воробей») удостоен звания Героя Российской Федерации посмертно. А на премьеру специально приехали те немногие бойцы из отряда «Сомали», герои тетралогии «У края Бездны», которые вместе с создателями ленты также поднялись на сцену по позывным: «Цыган», «Дэр», «Хасан», «Камыш», «Лев», «Медведь», «Малой», «Зеба». В зале также присутствовали родные погибших бойцов.

Сбор гостей и начало премьеры прошло под оригинальные музыкальные композиции Александра Осипаова из фильма в исполнении инструментального ансамбля-октета под руководством дирижера, лауреата многочисленных национальных и международных конкурсов Владимира Хайрова.

Показ фильма завершился повторным выходом авторов и героев фильма под бурные и продолжительные зрительские аплодисменты. Павших бойцов почтили минутой молчания.

Картина посвящена боевому пути штурмового батальона «Сомали» в марте 2022 года. Батальон в составе основных сил получает задание участвовать в освобождении Мариуполя. Камера ведет зрителя по улицам города от первого лица, позволяя полностью погрузиться в реальность боевых действий. Помимо хроники, фильм включает ретроспективные элементы, освещающие предшествующий конфликт и раскрывающие личности героев. Два месяца ожесточенных боёв батальон «Сомали» вгрызается в каждый пылающий дом и разбитую улицу, героически вытесняя подразделения ВСУ к заводу «Азовсталь».