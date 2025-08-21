В России уничтожили 49 украинских беспилотников за ночь

Аппараты ликвидировали дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

21 БПЛА перехватили над Ростовской областью, семь — над Воронежской областью, пять — над Белгородской областью, четыре — над Крымом, по три — над Брянской и Калужской областями, по два — над Орловской областью и Черным морем, по одному — над Курской и Тульской областями.

Ранее в Воронежской области из-за падения беспилотника был поврежден объект энергетики. Без электричества остались несколько сел и задерживается ряд поездов.