В России объяснили внезапное появление Зеленского на купянском направлении

Российский военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка в личном Telegram-канале прокомментировал появившееся видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, снятое, по утверждениям последнего, на купянском направлении. По мнению эксперта, несмотря на шумиху в украинских пабликах об «успехах» ВСУ, визит Зеленского является стандартной, хоть и рискованной пиар-акцией.

Подоляка не исключил, что Зеленский действительно мог снимать ролик недалеко от Купянска, поскольку именно эту точку, где украинский лидер якобы находился, российские войска не занимали. Эксперт также отметил, что при условии временного подавления российских разведывательных дронов и организации короткого артналета перед заездом «кортежа», провести съемку в течение 5-7 минут было вполне реально и относительно безопасно.

«Причем, даже если нам и удалось бы обнаружить „кортеж“ Зеленского, время реакции на это для атаки будет (с учетом расстояний) минут семь-десять», — пояснил Подоляка, добавив, что наличие первоклассного РЭБ минимизировало риски для Зеленского.

Блогер считает, что в нынешней ситуации для Зеленского, который «зажат со всех сторон поражениями, скандалами и отсутствием ресурсов» для продолжения конфликта, такой риск был оправдан. Пиар-акция президента на купянском направлении — попытка поднять боевой дух украинцев на успехов российской армии, уверен Подоляка.

«И это будет даже менее рискованнее моей поездки в Суджу через несколько дней после ее освобождения. <…> И ему кровь из носу нужна „перемога“. Любая, пусть и во многом виртуальная. Главное чтобы в нее поверили „здесь и сейчас“», — пояснил обозреватель.

Интернет-пользователи также обращали внимание, что Зеленский записывал видео на купянском направлении на новый iPhone 17.

Двумя днями ранее глава киевского режима утверждал, что на этой неделе могут появиться новости касательно завершения конфликта на Украине.

