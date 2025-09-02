В России могут начать вывешивать портреты погибших участников СВО в школах

Портреты погибших на СВО военных необходимо вывешивать в российских школах, где они учились, заявила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Парламентарий считает, что подрастающее поколение обязано знать о тех, кто отдал жизнь за будущее страны, сообщает ТВЦ .

По словам Буцкой, сейчас в российских школах проводятся и другие патриотические мероприятия в память о погибших на спецоперации. Среди таких акций — проект «Парта героя». В рамках на школьной парте размещают информацию о совершившем подвиг человеке, который имеет непосредственное отношение к школе и вошел в историю страны. Право сидеть за такой партой получают только лучшие ученики класса.

Ранее депутат Госдумы Сергей Пахомов посетил центр специальной подготовки «Витязь» в подмосковной Балашихе. Парламентарий передал армейцам экипировку и заявил, что каждый боец СВО должен знать о своей социальной защищенности.

Между тем власти Москвы рассказали, как бизнес активно помогает участникам специальной военной операции.

