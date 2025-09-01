Власти Москвы рассказали, как бизнес активно помогает участникам СВО

Московские предприниматели оказывают разностороннюю поддержку в зоне специальной военной операции. Помощь включает в себя денежные переводы, доставку техники, формирование гуманитарных грузов и поддержку семей военных, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Руководитель одного из московских маркетинговых агентств лично совершил 23 поездки в зону СВО, чтобы доставить необходимые грузы. Ему удалось собрать 55 миллионов рублей, которые направлены на регулярную поддержку нескольких воинских подразделений.

Среди активных участников помощи — бизнес-леди из проекта «Время возможностей», которая не только организует гуманитарные сборы для жителей Донбасса, но и предоставляет льготные условия на свои услуги детям участников СВО.

«Спасибо каждому за эту неоценимую помощь фронту. За широту души и готовность в любое время поддерживать тех, кто на передовой. Не только словом, но и делом», — заключил Собянин.