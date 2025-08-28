Депутат ГД Пахомов: каждый боец СВО должен знать о своей социальной защищенности

Депутат Госдумы фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов в ходе своего визита в центр специальной подготовки «Витязь» в Балашихе обсудил с будущими бойцами вопросы соцзащиты военнослужащих, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Парламентарий приехал в центр как раз во время занятий. Часть обучающихся отрабатывала навыки тактической медицины, в других аудиториях шли занятия по управлению коптерами, минно-взрывному делу и обращению с оружием. Все занятия проходили под руководством опытных инструкторов и ветеранов СВО.

Как отмечают инструкторы, психологическая подготовка — важнейший вопрос. Внутренняя готовность к неожиданной ситуации, способность мобилизоваться в сложных условиях и в гражданской-то жизни лишней не будет, а в боевых условиях может стать единственным шансом на спасение.

«Пообщались с военнослужащими, заключившими контракт с Минобороны. Обсудили действующие меры поддержки, включая новые федеральные и региональные льготы для них и их семей. Важно, чтобы каждый из ребят знал о своей социальной защищенности и чувствовал надежный тыл», — отметил Сергей Пахомов.

Депутат передал центру 200 специальных бандажей, которые крайне необходимы в процессе интенсивной подготовки бойцов.

Подчеркнем, что «Витязь» — единственный в стране комплекс, где будущие контрактники получают полный спектр подготовки: от оформления документов и медкомиссии до углубленного изучения актуальных военных дисциплин. Этому способствует и отличная материально-техническая база.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.