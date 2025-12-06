В РФ с начала СВО пострадали более тысячи детей Спецоперация сегодня в 03:57

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в России в результате атак ВСУ с начала спецоперации на Украине пострадали более тысячи детей, сообщает РИА Новости.

«За период с начала СВО по 30 ноября 2025 года пострадали 1328 несовершеннолетних», — отметил он. В результате атаки ВСУ ранения получил1091 ребенок, погибли 237 детей. Ранее священнослужитель Владимир Шутов, его супруга и семья прихожан с ребенком погибли в Донецкой Народной Республике после атаки на них украинских беспилотников.