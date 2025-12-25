В порту Темрюка бушует страшный пожар из-за атаки БПЛА ВСУ

сегодня в 07:57

2 емкости с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка из-за атаки БПЛА ВСУ

Два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка в Краснодарском крае из-за атаки украинских беспилотников. Площадь пожара была примерно две тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

Возгорание тушат 70 человек. Привлечены 18 единиц техники.

Предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия находятся сотрудники специальных и экстренных служб.

Прошедшей ночью российские средства ПВО ликвидировали 141 украинский беспилотник над регионами РФ. Семь из них сбили над Краснодарским краем.

