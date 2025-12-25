Массированная украинская атака: средства ПВО сбили 141 БПЛА ВСУ за ночь

Российские средства ПВО с 23:00 24 декабря до 07:00 25 декабря перехватили и ликвидировали 141 БПЛА ВСУ над регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

62 БПЛА ВСУ сбили над Брянской областью, 12 над Тульской, 11 над Калужской. Девять беспилотников ликвидировали над Московским регионом, восемь над Республикой Адыгеей, семь над Краснодарским краем.

По шесть БПЛА ВСУ уничтожили над Крымом и Ростовской областью. По пять сбили над Белгородской, Воронежской и Азовским морем.

Четыре украинских беспилотника ликвидировали над Курской областью. Один БПЛА уничтожили над Волгоградской.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.