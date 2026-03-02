сегодня в 17:23

В Орехово-Зуевском округе отправили гумконвой в зону СВО

Гуманитарный конвой с техникой и оборудованием направили 1 марта из Орехово-Зуевского округа в зону специальной военной операции. Груз сформировали при поддержке жителей и администрации муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа Вячеслав Шаронов вместе с командой отправился в зону спецоперации с очередной партией помощи.

В состав груза вошли инженерные средства и средства наблюдения, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, средства связи и усилители радиосигнала для беспилотных аппаратов и общих систем связи, а также оборудование радиоэлектронной борьбы. Кроме того, для бойцов приобрели мощные электромотоциклы, предназначенные для бесшумного передвижения на линии боевого соприкосновения.

«Вся оказываемая помощь нашим ребятам — результат общей работы администрации округа и неравнодушных жителей. Благодаря такой поддержке гуманитарная помощь отправляется ежемесячно», — отметили в ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа.

В организации подчеркнули, что сбор и отправка необходимых средств продолжаются на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.