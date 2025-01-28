В Одессе военкомат мобилизовал слабовидящего

Сотрудники одного из военкоматов Одессы на юге Украины мобилизовали слабовидящего молодого человека, когда он выгуливал собаку. Как сообщает украинское издание « Страна.ua », его отправили штурмовиком «в учебку».

По словам материа мобилизованного, ее сын находился под наблюдением в клинике Филатова и почти лишен зрения на один глаз. Кроме того, женщина рассказала, что ей предлагали «заплатить» восемь тыс. долларов за то, чтобы сына отпустили. Но позднее стало известно, что он уже мобилизован и отправлен штурмовиком в учебку под Житомир.

Также женщина рассказала, что вместе с ее сыном туда отправили двоих с открытым туберкулезом, а также молодых парней, которым по 22 и 24 года.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.