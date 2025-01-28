В Одессе военкомат мобилизовал слабовидящего
Сотрудники одного из военкоматов Одессы на юге Украины мобилизовали слабовидящего молодого человека, когда он выгуливал собаку. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», его отправили штурмовиком «в учебку».
По словам материа мобилизованного, ее сын находился под наблюдением в клинике Филатова и почти лишен зрения на один глаз. Кроме того, женщина рассказала, что ей предлагали «заплатить» восемь тыс. долларов за то, чтобы сына отпустили. Но позднее стало известно, что он уже мобилизован и отправлен штурмовиком в учебку под Житомир.
Также женщина рассказала, что вместе с ее сыном туда отправили двоих с открытым туберкулезом, а также молодых парней, которым по 22 и 24 года.
По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.
Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве.