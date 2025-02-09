В Ленинградской области сбили украинский беспилотник

Губернатор Дрозденко: над рекой в Ленобласти уничтожен беспилотник ВСУ

Над рекой Волхов в Киришском районе Ленобласти средства ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Контроль за воздушным пространством продолжает вестись.

До этого в пресс-службе Минобороны РФ заявляли об уничтожении дрона в Ленобласти. Его ликвидировали примерно в 07:00 воскресенья.

Ранее петербургский аэропорт Пулково временно переставал принимать и отправлять рейсы.

Минувшей ночью украинская сторона пыталась нанести удары по России с помощью 35 беспилотников. Их сбили.