Петербургский аэропорт Пулково временно перестал работать

сегодня в 07:35

Росавиация: петербургский аэропорт Пулково не принимает и не отправляет рейсы

Петербургский аэропорт Пулково временно работает с ограничениями. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В Пулково введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Пользоваться аэропортом в полной мере нельзя с 06:55.

О снятии запрета на прием и отправку воздушных судов сообщат дополнительно.

Ночью 9 февраля в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на полеты.