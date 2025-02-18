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В Суджанском районе Курской области ликвидировали воевавшего на стороне Украины грузинского наемника Левана Паркаия, сообщает РИА Новости .

«Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки Север при освобождении оккупированных территорий», — сообщили военные группировки «Север».

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее российские военные ликвидировали в поселке Шевченко в ДНР большую группу колумбийских наемников. Они были размещены в помещениях местного Дома культуры.