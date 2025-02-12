Российские военные ликвидировали в поселке Шевченко в ДНР большую группу колумбийских наемников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Иностранные военные были размещены в помещениях местного дома культуры.

Расположение наемников российские военные поразили мощным ударом, сказано в сообщении.

«Их было много, группа довольно большая. Незадолго до нашей эвакуации их разом всех и накрыли, большая часть погибла», — рассказали жители поселка.

Ранее сообщалось о ликвидации молодого британского наемника, который сбежал от родителей воевать на стороне ВСУ.