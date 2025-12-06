сегодня в 08:48

В Киришском районе Ленобласти уничтожили несколько беспилотников ВСУ

В Киришском районе Ленинградской области сбили несколько украинских беспилотников. Режим воздушной опасности все еще действует, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.