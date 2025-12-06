В Киришском районе Ленобласти уничтожили несколько беспилотников ВСУ
Фото - © РИА Новости
В Киришском районе Ленинградской области сбили несколько украинских беспилотников. Режим воздушной опасности все еще действует, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Его объявили в 06:09. Дрозденко допустил вероятность понижения скорости мобильного интернета.
Ночью российские средства ПВО ликвидировали 116 БПЛА ВСУ. Противник пытался атаковать 10 регионов.
Также ночью обломки сбитых БПЛА ВСУ упали в ряде районов Рязани. Возгорание удалось потушить.
