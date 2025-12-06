сегодня в 07:44

Средства ПВО сбили 116 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Ночью российские средства ПВО сбили 116 БПЛА ВСУ над 10 регионами РФ. Беспилотники были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

29 беспилотников уничтожили над Рязанской областью. 27 сбили над Воронежской. 23 ликвидировали над Брянской.

21 БПЛА ВСУ уничтожили над Белгородской областью. Шесть сбили над Тверской. По три ликвидировали над Курской и Липецкой.

Два украинских беспилотника сбили над Тамбовской областью. По одному уничтожили над Тульской и Орловской областями.

