В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников
Обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Рязани, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал. По словам губернатора, серьезных повреждений нет.
Он отметил, что оценивается материальный ущерб. На место падения БПЛА прибыли оперативные службы.
Ранее сообщалось, что из-за удара украинских беспилотников по Темрюку в Краснодарском крае началось возгорание. Были повреждены элементы инфраструктуры.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.