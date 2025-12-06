В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников

Происшествия

Обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Рязани, возгорание ликвидировано,  сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. По словам губернатора, серьезных повреждений нет.

Он отметил, что оценивается материальный ущерб. На место падения БПЛА прибыли оперативные службы.

Ранее  сообщалось, что из-за удара украинских беспилотников по Темрюку в Краснодарском крае началось возгорание. Были повреждены элементы инфраструктуры.

