В нескольких районах Рязани упали обломки сбитых беспилотников

сегодня в 03:29

Обломки сбитых беспилотников упали в нескольких районах Рязани, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. По словам губернатора, серьезных повреждений нет.

Он отметил, что оценивается материальный ущерб. На место падения БПЛА прибыли оперативные службы.

Ранее сообщалось, что из-за удара украинских беспилотников по Темрюку в Краснодарском крае началось возгорание. Были повреждены элементы инфраструктуры.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.