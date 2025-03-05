В Харькове сотрудники военкомата начали стрелять в мужчину

Сотрудники военкомата в Харькове стреляли в мужчину призывного возраста и разбили стекла в его машине, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что15 сотрудников военкомата остановили мужчину и попросили документы.

Во время разговора сотрудник ТЦК выстрелил, после чего мужчина стал бежать убегать. Ему удалось скрыться через дворы. Сотрудники ТЦК разбили стекла его машины.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.