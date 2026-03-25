В Электростали 25 марта стартует акция «Доброе дело»

сегодня в 18:41

Акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих пройдет в Электростали с 25 марта по 1 апреля. Пункты приема откроются в Молодежном центре и в библиотеке «Буратино», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 25 марта по 1 апреля пункт сбора будет работать в Молодежном центре по адресу: улица Карла Маркса, дом 23. Прием гуманитарной помощи организуют ежедневно с 16:00 до 19:00.

Жители могут передать медикаменты — средства от простуды, обезболивающие препараты, бинты и жгуты. Также принимаются термоноски, термобелье, флисовые кофты, тактические перчатки, продукты быстрого приготовления, пакетированный чай, кофе в мягких упаковках «3 в 1», энергетические батончики и средства личной гигиены.

Дополнительно помощь можно принести в пункт «Электростальский тыл» 26 и 31 марта с 17:00 до 19:00. Он расположен по адресу: улица Победы, дом 17, корпус 1, Центральная детская библиотека «Буратино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.