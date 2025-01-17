В двух регионах России объявили опасность атак БПЛА

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В Смоленской и Воронежской областях объявили опасность атак БПЛА

В Смоленской и Воронежской областях объявили опасность атак украинских БПЛА, сообщили губернаторы регионов.

«Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА!», — сообщил губернатор Василий Анохин.

Также о готовности сил ПВО отразить воздушную атаку в Воронежской области заявил губернатор Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — указал глава региона.

Ранее в пятницу в Калужской области загорелось предприятие после атаки БПЛА. Семь дронов ВСУ сбили над Брянской областью.