ПВО сбила семь украинских беспилотников над Брянской областью
Богомаз: при отражении атаки дронов ВСУ никто не пострадал
При отражении атаки дронов ВСУ на Брянскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет. добавил губернатор.
Ранее при атаке украинских дронов загорелось предприятие в Калужской области.