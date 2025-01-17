ПВО сбила семь украинских беспилотников над Брянской областью

Богомаз: при отражении атаки дронов ВСУ никто не пострадал
Спецоперация

При отражении атаки дронов ВСУ на Брянскую область никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. добавил губернатор.

Ранее при атаке украинских дронов загорелось предприятие в Калужской области.