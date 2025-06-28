В Днепропетровской области и еще 4 регионах Украины объявили воздушную тревогу Спецоперация сегодня в 08:16

В Днепропетровской области и еще четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Она началась в 07:56, сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации соседнего государства.

Воздушная тревога включена в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Сумской областях. 27 июня Минобороны отчиталось, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности. Использовались и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Был атакован военный аэродром противника. Ранее украинские СМИ сообщили, что российские войска нанесли несколько ударов ракетами «Искандер» по украинскому Днепру. Какие именно цели поражены, неизвестно.